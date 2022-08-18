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21:51 18.08.2022

Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

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Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

Зупинка всіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження, пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин, попереджає Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Саме за таким сценарієм сталася аварія на японській АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році. Однак якщо катастрофа в Японії сталася через природні катаклізми, то на ЗАЕС це може статися через злочинні дії та наміри російських окупаційних військ", - йдеться у поширеній у четвер увечері заяві регулятора.

У ДІЯРУ нагадали, що АЕС повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, відпрацьованого палива у басейнах витримки, а також підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за допомогою працюючих блоків, або за допомогою зовнішнього енергоживлення.

У результаті обстрілів російськими військами пошкоджено три із чотирьох ліній, що з'єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої ЛЕП станція втратить можливість отримувати електроенергію для потреб.

У разі такої аварійної ситуації на ЗАЕС є дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть значної кількості дизельного палива.

"Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, в результаті чого може статися вихід радіоактивних речовин у довкілля", - пояснили в ДІЯРУ.

При цьому розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

"Залежно від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, каскаду водосховищ річки Дніпро. Таким чином, аварійні події на ЗАЕС можуть у разі аварійних подій на ЗАЕС до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря", - наголошується в заяві.

Раніше у четвер Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на ЗАЕС 19 серпня і заявили про нібито підготовку "теракту" з боку Збройних сил України.

За його даними, 19 серпня на Запорізькій АЕС перебуватиме лише оперативний персонал, а решті співробітників вхід буде закрито. При цьому представники "Росатома", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.

"Із наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабного обстрілу Запорізької АЕС можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. До того ж приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", - наголосили в ГУР.

 

 

 

Теги: #катастрофа #загроза #заес

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