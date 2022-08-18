Белград і Приштина на зустрічі у Брюсселі не дійшли будь-яких угод

Президент Сербії Олександр Вучич та голова адміністрації Косова Альбін Курті на зустрічі у Брюсселі не змогли досягти угоди щодо нормалізації відносин, домовилися продовжити діалог найближчими днями, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"На жаль, сьогодні ми не дійшли якоїсь угоди, але це не кінець історії. Обидва лідери погодилися з тим, що необхідно продовжити процес нормалізації відносин, обговорення відновляться найближчими днями", - сказав Боррель.

За його словами, і президент Вучич, і голова косовського уряду Курті погоджуються з тим, що альтернатив діалогу у вирішенні проблем регіону немає.

У четвер у Брюсселі відбувся діалог між президентом Сербії та головою крайового уряду Косова.

Ситуація в регіоні ускладнилася після того, як на знак протесту проти рішення косовської місцевої влади про заборону з 1 серпня на в'їзд на територію краю автомобілів із сербськими номерами та відповідними сербськими документами в сербських громадах краю почали блокувати дороги та будувати барикади. Через це довелося тимчасово закрити кілька пунктів пропуску на адміністративному кордоні Сербії та Косово.

Надалі за закликом США та ЄС адміністрація автономного краю Косово та Метохія відклала на місяць запровадження заборонних заходів щодо автовласників із сербськими номерами та документами, виданими у Сербії. Слідом за цим інцидентом загострилася риторика сторін, які обвинувачують одна одну у зловмисних задумах.

Раніше Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС) попередила, що високопоставлені політики з Белграда та Приштини нестимуть відповідальність за будь-яку ескалацію, що викликана їх провокаційними заявами, яка призведе до підвищення напруженості і, можливо, до насильства в регіоні.