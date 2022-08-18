Україна контролює лише два села на Луганщині – голова ОВА

Україна на сьогодні контролює лише два населені пункти в Луганській області, з яких небезпечно евакуювати людей, повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Зовсім не велику частину (контролює Україна на Луганщині – ІФ) – це два населені пункти, на території яких відбувається активна фаза бойових дій. Туди неможливо приїхати та евакуювати людей, бо це небезпечно і для тих, хто там перебуватиме, і для тих, кого захочуть евакуювати… Це буквально два села – там постійно точаться бої, йдуть обстріли з різного озброєння, тому виїжджати звідти – це смертельно небезпечно", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у четвер.

Голова ОВА також зазначив, що в області залишаються орієнтовно 350 тис. мирних жителів. За його словами, жителі Луганщини все ще можуть евакуюватися, він нагадав про три шляхи виїзду.

"Перший – через дамбу, через Харківську область. Єдине що там лише пішохідний перехід. Другий варіант – через Запорізьку область. І третій варіант – він більш довгий і дорогий, стільки коштують просто квитки – це через Росію, через Балтійські країни, але це коштуватиме десь орієнтовно EUR300", – уточнив Гайдай.