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14:41 18.08.2022

Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

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Народний депутат Володимир Ар'єв (фракція "Європейська солідарність") зареєстрував на глобальній платформі Change.org петицію до світової спільноти із закликом про порятунок полонених захисників Маріуполя та притягнення до відповідальності російської влади за злочин в Оленівці.

"Закликаємо ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією, та направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста на територію колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії; закликаємо Організацію Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання всіх українських військовополонених, які перебувають на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України; закликаємо Організацію Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію "Лікарі без кордонів" невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені", - йдеться в тексті петиції, оприлюдненому пресслужбою партії "Європейська солідарність".

Автор петиції також закликав міжнародні інституції активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя, оскільки лише зусилля України не дають для цього необхідних результатів.

Крім того, у петиції звертаються до ООН, Євросоюзу, Євроради, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів НАТО із закликом визнати дії РФ щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, які РФ вчинила в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці, терористичним актом; визнати РФ державою – спонсором тероризму та посилити тиск на РФ і держави, що співпрацюють із нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави – спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією, та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Російської Федерації.

"Ми вважаємо, що повноцінне використання вищенаведених можливостей, наявних в Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів", за наявності політичної волі значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження неспровокованої агресії проти України та припинити свою терористичну діяльність, а винні особи понесуть покарання за воєнні злочини і терор проти України", - наголошується в тексті петиції.

Теги: #азовсталь #петиція #захисники

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