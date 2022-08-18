Події

13:09 18.08.2022

Зеленський відвідав лікарню на Львівщині

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Президент України Володимир Зеленський відвідав у четвер лікарню на Львівщині.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський поцікавився самопочуттям поранених військовослужбовців, подякував за службу та самовідданий захист України і вручив державні нагороди.

Президента поінформували, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (понад 3,4 тис. поранених, майже 2,1 тис. травмованих та приблизно 3,6 тис. хворих).

Президент також узяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників, на Марсовому полі Личаківського цвинтаря.

Як очікується, у четвер Зеленський зустрінеться у Львові із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніо Гутеррешем.

Теги: #львів #зеленський

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