Події

10:13 17.08.2022

У Росії намагаються поповнити армію громадянами держав Центральної Азії – ГУР

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Керівництво Російської Федерації намагається за рахунок громадян країн Центральної Азії формувати резерв окупаційних військ на території України, зазначають у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Через брак охочих воювати, окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії… Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану", - повідомило ГУР у середу.

За даними ГУР, окрім фінансового стимулу тим, хто погодився підписати контракт і виїхати воювати в Україну, пропонують набути російського громадянства.

Окрім цього, у Чечні продовжують формувати та готувати чотири батальйони для відправлення на війну в Україну.

"Значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні", - поінформувало ГУР Міноборони.

Теги: #рф #війна #армія

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