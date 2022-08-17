Події

07:10 17.08.2022

На Черкащині передали до суду справу росіянки, яка поширювала матеріали на підтримку російської агресії

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На Черкащині передали до суду справу росіянки, яка поширювала матеріали на підтримку російської агресії

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно уродженки Брянської області РФ, яка, проживаючи у м. Черкаси, поширювала матеріали на підтримку російської агресії проти України.

"За даними слідства, жінка за мотивами неприйняття нинішньої української влади та схвалення політики країни-агресора поширювала на сторінках однієї з соціальних мереж публікації, в яких містилися виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої в 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань держави-окупанта", - повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

До вирішення судом справи по суті обвинувачувана перебуватиме під домашнім арештом.

Їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін, із конфіскацією майна або без неї.

Теги: #суд #черкащина #росіянка

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