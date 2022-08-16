Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

Делегації конгресменів США й надалі здійснюватимуть поїздки на Тайвань, це ніяк не суперечить "принципу одного Китаю", заявив у понеділок представник держдепу Нед Прайс.

"Делегації Конгресу протягом десятиліть здійснювали візити на Тайвань, і вони продовжать їх здійснювати. (...) Візити на Тайвань членів Конгресу цілком відповідають нашій багаторічній політиці одного Китаю", - заявив Прайс на брифінгу.

Він зазначив, що Китай "надто гостро відреагував" на нещодавню поїздку на Тайвань спікера Палати представників Ненсі Пелосі, провівши серію навчань біля острова.

"Ми ясно дали зрозуміти, що не мали наміру загострювати обстановку, і що причин для кризи не було", - додав представник держдепу.

При цьому він нагадав, що США "не утримуватимуться від польотів, плавання та дій у регіоні відповідно до міжнародного права".

Раніше в понеділок агентство Associated Press повідомило, що глава тайванської адміністрації Цай Інвень прийняла делегацію Конгресу США, яка прибула на острів напередодні.

На Тайвань прибули сенатор-демократ Ед Маркі, члени Палати представників із Демократичної партії Джон Гараменді, Алан Лоувенталь, Дон Беєр, а також республіканка Амата Колман Радеваген.

Візит делегації американських конгресменів на Тайвань відбувся менш як за два тижні після поїздки на острів Пелосі.

Поїздка Пелосі викликала різко негативну реакцію Пекіна, який вважає Тайвань своєю територією. Він, зокрема, розцінив візит як порушення територіальної цілісності та суверенітету Китаю, а також засад встановлення дипвідносин між країнами. У відповідь на візит Пелосі Китай провів у шести районах навколо Тайваню серію військових навчань із бойовими стрільбами та пусками ракет.