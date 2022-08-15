Події

18:04 15.08.2022

Піротехніки виявили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів – перший заступник глави МВС

1 хв читати
Піротехніки виявили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів – перший заступник глави МВС

З початку війни піротехнічні підрозділи виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію у 68 тис. га, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Одна п'ята частина України забруднена мінами, снарядами, авіабомбами, які не розірвалися. І з початку війни наші піротехнічні підрозділи ДСНС уже виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів", - розповів Єнін в ефірі українського телемарафону у понеділок.

За його словами, загалом обстежено територію площею понад 68 тис. га.

Перший заступник міністра наголосив на роботі з розмінування на деокупованих територіях. "Крок за кроком ми робимо життя наших громадян безпечнішим. Бої в Київській області тривали близько місяця, а наші піротехніки вже протягом п'яти місяців продовжують очищувати ці території від вибухонебезпечних предметів", - додав він.

Теги: #мвс #піротехніки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 12.08.2022
Україна готується до всіх сценаріїв через ситуацію на ЗАЕС, розглядається можливість евакуації населення – Монастирський

Україна готується до всіх сценаріїв через ситуацію на ЗАЕС, розглядається можливість евакуації населення – Монастирський

14:57 08.08.2022
Перший заступник глави МВС: За фактами колаборації з ворогом розслідують понад 1 тисячу справ

Перший заступник глави МВС: За фактами колаборації з ворогом розслідують понад 1 тисячу справ

16:30 05.08.2022
Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

21:16 03.08.2022
Глава МВС: Готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні зараз на рівні 30%

Глава МВС: Готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні зараз на рівні 30%

15:03 03.08.2022
Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

21:40 22.07.2022
Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

19:51 17.07.2022
Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

08:12 12.07.2022
Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

07:58 29.06.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, піротехніки знищили 61 боєприпас

За добу харківські рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, піротехніки знищили 61 боєприпас

11:47 28.06.2022
Рятувальники розібрали 60% завалів ТРЦ у Кременчуці після ракетного удару окупантів, точна кількість жертв іще невідома – глава МВС

Рятувальники розібрали 60% завалів ТРЦ у Кременчуці після ракетного удару окупантів, точна кількість жертв іще невідома – глава МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни чотири рази обстріляли три прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 50 прильотів

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Усі спроби окупантів просунутися відбито

Україна отримала від Латвії чотири вертольоти

Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

ОСТАННЄ

Імовірність визнання Росії державою – спонсором тероризму є великою, вважає Кулеба

Росіяни чотири рази обстріляли три прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 50 прильотів

ООН підтримає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо Україна та РФ погодяться

Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі БПЛА та крилату ракету

Кулеба поговорив із главою МЗС Гаяни, сподівається на подальшу плідну міжнародну співпрацю

Шеф Пентагону знову захворів на коронавірус

До поліції Миколаївської області надійшло повідомлення про зґвалтування 31-річної жінки російським окупантом

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,5 тис. цивільних, ще 7,7 тис. поранено

Фандрейзингова платформа United 24 зібрала EUR170 млн для України, Зеленський зустрівся з її послами

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА