Піротехніки виявили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів – перший заступник глави МВС

З початку війни піротехнічні підрозділи виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію у 68 тис. га, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Одна п'ята частина України забруднена мінами, снарядами, авіабомбами, які не розірвалися. І з початку війни наші піротехнічні підрозділи ДСНС уже виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тис. вибухонебезпечних предметів", - розповів Єнін в ефірі українського телемарафону у понеділок.

За його словами, загалом обстежено територію площею понад 68 тис. га.

Перший заступник міністра наголосив на роботі з розмінування на деокупованих територіях. "Крок за кроком ми робимо життя наших громадян безпечнішим. Бої в Київській області тривали близько місяця, а наші піротехніки вже протягом п'яти місяців продовжують очищувати ці території від вибухонебезпечних предметів", - додав він.