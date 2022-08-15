Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

Суд у Нідерландах у середині листопада винесе вердикт у справі про аварію літака Boeing-777, який виконував рейс МН17 з Амстердаму в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року, повідомляють у понеділок.

Засідання, на якому суд оголосить своє рішення, призначено на 17 листопада.

У червні завершився судовий розгляд щодо MH17, який розпочався 9 березня 2020 року.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які були на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи проводить міжнародна слідча група, до якої ввійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: це росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.