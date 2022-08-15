Події

15:42 15.08.2022

Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

1 хв читати
Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

Суд у Нідерландах у середині листопада винесе вердикт у справі про аварію літака Boeing-777, який виконував рейс МН17 з Амстердаму в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року, повідомляють у понеділок.

Засідання, на якому суд оголосить своє рішення, призначено на 17 листопада.

У червні завершився судовий розгляд щодо MH17, який розпочався 9 березня 2020 року.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які були на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи проводить міжнародна слідча група, до якої ввійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: це росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.

Теги: #суд #нідерланди #mh17

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 15.08.2022
Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет решение по делу о крушении малайзийского "Боинга"

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет решение по делу о крушении малайзийского "Боинга"

16:30 05.08.2022
Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

21:00 04.08.2022
Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

14:40 02.08.2022
Правоохоронці передали до суду справу Курченка, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

Правоохоронці передали до суду справу Курченка, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

10:41 02.08.2022
Правоохоронці передали до суду справу ексчиновника Секретаріату Кабміну, підозрюваного у держзраді

Правоохоронці передали до суду справу ексчиновника Секретаріату Кабміну, підозрюваного у держзраді

19:30 29.07.2022
Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

17:07 29.07.2022
Суд відхилив позов автора проєкту "Квіти України" щодо порушення авторських прав

Суд відхилив позов автора проєкту "Квіти України" щодо порушення авторських прав

20:24 28.07.2022
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів питання співпраці, експорту зерна та фінпідтримки з боку ЄС

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів питання співпраці, експорту зерна та фінпідтримки з боку ЄС

21:32 26.07.2022
Колишньому голові АРМА суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 3 млн грн

Колишньому голові АРМА суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 3 млн грн

12:15 26.07.2022
Суд вирішив заарештувати частину ТРЦ "Мармелад" у Києві вартістю 1,2 млрд грн через зв'язки із РФ – поліція

Суд вирішив заарештувати частину ТРЦ "Мармелад" у Києві вартістю 1,2 млрд грн через зв'язки із РФ – поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Зрадників і колаборантів серед поліцейських Києва немає – начальник главку

Керівник поліції Києва: Лише щодо Гостомеля 13 епізодів воєнних злочинів РФ, встановлюють особи російських військових

ОСТАННЄ

ВР прийняла звернення до FATF щодо виключення Росії з числа членів і внесення її до чорного списку

ВР дозволила примусове вилучення майна під час війни

До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

Кількість поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова збільшилася до 7 людей - Синєгубов

У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА