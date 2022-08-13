В Україні тепло, на захід від Дніпра - дощитиме

У неділю вночі на Правобережжі України, вдень у західних і південно-західних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°, на решті територій вночі 17-22°, вдень 27-32°, у східній частині 33-36°.

У Києві в неділю вночі короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20 °, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 14 серпня найвища температура вдень була 37,1° у 2010 р., найнижча вночі 8,1° у 1923 р.

У понеділок, 15 серпня, в західних, вдень і південних областях короткочасні дощі, грози, на решті територій без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у східних та північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 32°; на решті територій вночі 17-22°, вдень 30-35°.

У Києві 15 серпня без опадів вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 32-34°.

13 серпня на 8 годину температура води на узбережжі Чорного та Азовського морів становила 23-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ – 22°.