Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища в Маріуполі над українськими захисниками та направити представників міжнародних організацій до місць тримання українських військовополонених.

"Операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим героям. Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися", - йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя, оприлюдненій у п'ятницю.

У заяві наголошується, що Україні вдалося врятувати тяжко поранених під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 – захисники Маріуполя, їх уже повернули, наразі вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

"Усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути героїв Маріуполя та всіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських захисників та захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Водночас ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їх соціального захисту", - наголошується в спільній заяві.

Водночас, як зазначено в повідомленні, російська сторона не дотримується зобов'язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни, що ускладнює процес обміну полоненими.

"Ми закликаємо весь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища в Маріуполі над українськими захисниками та захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного хреста до місць, у яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки", - резюмується в заяві сил безпеки та оборони України.