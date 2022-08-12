У Швеції 42 тис. українців набули статусу тимчасово переміщених осіб – посол

Статус тимчасово переміщених осіб у Швеції отримали 42 тис. громадян України, з яких 13 тис. - діти, повідомив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

"На сьогоднішній день кількість українців, які змушені були опинитися у Швеції, мають статус тимчасово переміщених осіб та користуються директивою Європейського Союзу, становить приблизно 42 тис., серед них приблизно 13 тис. дітей", - сказав Плахотнюк на онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна" у Львові у п'ятницю.

За словами посла, кількість громадян України, які тимчасово переїхали до Швеції, менша, ніж очікувалося в цій країні.

Плахотнюк зазначив, що, окрім грошової допомоги, шведський уряд багато робить для допомоги українцям у пошуках роботи, освоєнні українськими дітьми програм у школах.

"Згідно із шведським законодавством, діти мають навчатися лише за шведською навчальною програмою... Дуже багато роблять і шведські компанії, і волонтери, і місцева влада, які організовують багато літніх таборів для наших дітей, щоб вони могли нормально відпочити і у вересні піти до школи", – розповів Плахотнюк.

За його словами, відповідна допомога надається і щодо медичного, і соціального забезпечення і "навіть музеї відкриті для українців безкоштовно".

Плахотнюк також повідомив, що уряд Швеції передбачив зміни до бюджету в розмірі 10 млрд крон на вирішення нагальних потреб українців, які тимчасово проживають у країні.