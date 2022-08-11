Події

18:57 11.08.2022

Росіяни продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонщини, провокують гуманітарну катастрофу – голова ОВА

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Росіяни продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонщини, провокують гуманітарну катастрофу – голова ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонської області та провокують у них катастрофічну гуманітарну ситуацію, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсонській області ЗСУ вдалося звільнити 54 населені пункти, але ситуація (гуманітарна – ІФ-У) там просто катастрофічна. Вчора вранці я був у Нововоронцовці, у Кочубеївці. Там жах. На це неможливо дивитися без сліз. Вони (окупанти – ІФ-У) продовжують обстріли", - сказав Янушевич в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, окупанти намагаються відновити втрачені бойові позиції та "нещадно" обстрілюють уже деокуповані населені пункти. "Там зруйновано житло, інфраструктуру, є проблеми з електропостачанням, газом і питною водою", - наголосив голова ОВА.

При цьому він уточнив, що на звільнених територіях області вже працюють українські правоохоронці, лікарі та волонтери, які постачають місцевим жителям продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни.

"92% області все ще окуповані. Там руйнування не такі значні, але є інші проблеми. Наприклад, є населені пункти, де магазини зачинені від початку окупації, в людей закінчуються запаси, а доставити допомогу окупанти не дозволяють. Користуючись тим, що люди їдуть, російські військові заселяються в їхні будинки, вивозять майно. З медикаментами ситуація ще гірша, особливо це позначається на людях із тяжкими захворюваннями та на дітях", - наголосив Янушевич.

Він додав, що ті медикаменти, які є в регіоні, в багатьох випадках продаються "просто з машин, без рецептів, без холодильників і втричі дорожче".

Теги: #херсонщина #ситуація

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