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13:43 11.08.2022

Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на інші області

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Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на інші області

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на низку областей, що постраждали від бойових дій.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з надходженням осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", - сказала Верещук на брифінгу в національному Медіацентрі Україна в четвер.

Віцепрем'єр зазначила, що об'єкти теплопостачання та енергії, ймовірно, будуть цілями ворожих атак. "Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати. І розуміємо, що частина міст і сіл, наприклад, Запорізької, Херсонської, Харківської областей може залишитись без засобів для існування, тепла, що найголовніше, і без світла, що також важливо", – зазначила Верещук.

Як повідомлялося, 2 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення Донецької області. Також Кабмін розпорядився здійснювати обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Теги: #евакуація #верещук

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