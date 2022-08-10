СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук колишнього народного депутата від Партії регіонів, якому раніше було повідомлено про підозру в колабораціонізмі.

Як повідомляє пресслужба СБУ, слідчі зібрали додаткову доказову базу і повідомили екснардепу про підозру в нових злочинах. Наразі його підозрюють за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію Росії і транслював тези про "асвабадітєлєй", - зазначено в повідомленні.

Наразі завершено низку експертиз. Було проаналізовано велику кількість доказів, зібраних співробітниками СБУ.

"Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності", - наголосили в СБУ.

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук екснардеп є нев'їзним до цивілізованих країн.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, проте, як повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Ігоря Маркова, народного депутата України VII скликання, який у 2014 році виїхав до РФ.