Події

18:41 10.08.2022

СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

2 хв читати
СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук колишнього народного депутата від Партії регіонів, якому раніше було повідомлено про підозру в колабораціонізмі.

Як повідомляє пресслужба СБУ, слідчі зібрали додаткову доказову базу і повідомили екснардепу про підозру в нових злочинах. Наразі його підозрюють за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію Росії і транслював тези про "асвабадітєлєй", - зазначено в повідомленні.

Наразі завершено низку експертиз. Було проаналізовано велику кількість доказів, зібраних співробітниками СБУ.

"Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності", - наголосили в СБУ.

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук екснардеп є нев'їзним до цивілізованих країн.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, проте, як повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Ігоря Маркова, народного депутата України VII скликання, який у 2014 році виїхав до РФ.

Теги: #сбу #партія_регионів #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 08.08.2022
СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

12:12 08.08.2022
СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів на Херсонщині

СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів на Херсонщині

20:57 06.08.2022
СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

16:06 06.08.2022
СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни

СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни

12:31 06.08.2022
СБУ повідомила про ліквідацію агентурної мережі РФ поблизу східного фронту

СБУ повідомила про ліквідацію агентурної мережі РФ поблизу східного фронту

17:39 04.08.2022
СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

17:35 03.08.2022
СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

12:42 03.08.2022
СБУ затримала помічника нардепа, який хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення Черкаської області

СБУ затримала помічника нардепа, який хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення Черкаської області

19:21 02.08.2022
Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

14:02 02.08.2022
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

Держателі єврооблігацій "Укравтодору" схвалили пропозицію про відтермінування виплат за ними на два роки - компанія

Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

Єрмак не бачить перешкод для запуску конкурсу з вибору директора НАБУ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

ОСТАННЄ

Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

Україна та Швейцарія досягли домовленості про представлення українських інтересів на території РФ - МЗС України

ВАКС засудив харківського суддю до 7 років позбавлення волі за хабарництво

Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Порошенко та волонтери відправили до ЗСУ партію бронемашин MLS Shield та іншу техніку

ДП "МЗУ" розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля" - МЗУ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до 8 осіб - мер

Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА