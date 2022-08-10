Події

18:08 10.08.2022

Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

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Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заплановане з ініціативи Росії засідання Ради Безпеки ООН щодо проблеми Запорізької АЕС "дешевою виставою".

"Росія захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники персонал, мінує стіни, зберігає зброю в цехах, обстрілює зі станції міста. Але "провокує катастрофу Україна"? Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він у телеграм-каналі в середу.

 

Теги: #оон #заес #подоляк

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