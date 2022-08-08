Стефанчук про заяву російських окупантів щодо готовності підірвати ЗАЕС: Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів та відреагувати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає світову спільноту відреагувати належним чином на заяву російських окупантів про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію.

"Запорізька АЕС - найбільша в Європі та шоста у світі атомна станція. І ця станція належить Україні. Росія її окупувала! Співробітники станції працюють під дулами автоматів, щоб не допустити аварії. Але наразі на шальках терезів не лише ядерна безпека України. Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів. І відповідно реагувати", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Спікер наголосив, що Росія вдається до ядерного тероризму, а заяви окупантів про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати свідчать лише про те, що "путінські війська розлютилися і ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи".

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=469570638323113&id=100058105416952