Події

20:42 07.08.2022

На Вінниччині чути звуки, схожі на вибухи

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На Вінниччині чути звуки, схожі на вибухи

На Вінниччині було чути звуки, схожі на вибухи, на території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано, повідомляє мер Вінниці Сергій Моргунов.

"У Вінницькій області чути звуки, схожі на вибухи. Чекаємо на офіційну інформацію.

На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігаємо спокій", - написав Моргунов у телеграм-каналі в неділю ввечері.

 

Теги: #вибухи #ситуація #вінницька_область

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