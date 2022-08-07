Харківські правоохоронці розслідують майже 3,5 тисячі справ, пов'язаних із порушенням законів і звичаїв війни

Близько 85% кримінальних проваджень, пов'язаних із порушенням законів і звичаїв війни, які розслідують харківські правоохоронці, відкриті за фактами бомбардувань російськими окупаційними військами об'єктів цивільної інфраструктури.

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, про це на зустрічі з депутатом Бундестагу від вільної демократичної партії Маркусом Фабером та народними депутатами України Вікторією Кінзбурською та Олександром Бакумовим повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"На сьогодні правоохоронці розслідують майже три з половиною тисячі злочинів, пов'язаних з порушенням законів і звичаїв війни. Серед них майже три тисячі — це злочини, пов'язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 — стосовно вбивств, понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів стосовно мародерства і 4 щодо зґвалтувань", - йдеться в повідомленні пресслужби.

За словами Фільчакова, з початку широкомасштабної агресії РФ проти України, в регіоні внаслідок ворожих обстрілів загинули понад тисячу мирних громадян.

"Я маю констатувати, що на території Харкова і області вже загинули понад 1000 цивільних осіб, поранених — вдвічі більше. Серед убитих - 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора – 5-місячний малюк", - сказав Фільчаков.

Він також повідомив, що внаслідок ракетних ударів і артобстрілів окупантів повністю або частково зруйновано понад 7 тисяч об'єктів в місті і області, зокрема 2800 багатоповерхівок, майже 1800 житлових будинків, понад 500 навчальних закладів і 150 лікарень.