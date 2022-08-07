За добу на Харківщині двоє мирних жителів постраждали від ворожих мінувань, один у важкому стані

За минулу добу в Харківській області дві людини дістали поранень унаслідок ворожих мінувань і були госпіталізовані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували двох людей – 16-річного хлопця і 83-річного чоловіка в Чугуївському районі. Обидва постраждали від мінувань", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що хлопець взяв снаряд, який здетононував у руках, а чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані.