Події

11:45 07.08.2022

За добу на Харківщині двоє мирних жителів постраждали від ворожих мінувань, один у важкому стані

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За добу на Харківщині двоє мирних жителів постраждали від ворожих мінувань, один у важкому стані

За минулу добу в Харківській області дві людини дістали поранень унаслідок ворожих мінувань і були госпіталізовані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували двох людей – 16-річного хлопця і 83-річного чоловіка в Чугуївському районі. Обидва постраждали від мінувань", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що хлопець взяв снаряд, який здетононував у руках, а чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані. 

Теги: #харківська_область #міни

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