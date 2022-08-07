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11:29 07.08.2022

Росія повинна деокупувати частини територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести відповідальність – МЗС до 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії

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Росія повинна деокупувати частини територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести відповідальність – МЗС до 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії

Росія повинна деокупувати частини України та Грузії, які були захоплені в 2008 і 2014-2022 роках, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у зв'язку з 14-ю річницею збройної агресії РФ проти Грузії.

"7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях", – йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою відомства в неділю.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Водночас у МЗС нагадали, що відсутність належної реакції світової спільноти на агресію проти Грузії в 2014 році підштовхнули Росію продовжити загарбницькі дії в Україні. РФ окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", – акцентували в заяві.    

 

Теги: #рф #грузія #агресія #мзс_україни

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