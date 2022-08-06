Байден здав негативний тест на COVID-19, але поки що залишиться на самоізоляції

Президент США Джо Байден у суботу здав негативний тест на COVID-19, проте незважаючи на це поки що залишиться на самоізоляції, повідомив його лікар Кевін О'Коннор.

"Сьогодні вранці його антигенний тест дав негативний результат", - йдеться у комюніке медика.

"Президент про всяк випадок продовжить дотримуватись суворого режиму самоізоляції. Це триватиме, поки він не здасть другий негативний тест", - додав лікар Байдена.

Минулими вихідними у Байдена було повторно виявлено коронавірус, через 12 днів після того, як це захворювання у нього діагностували вперше.

Лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.