Події

20:18 06.08.2022

Байден здав негативний тест на COVID-19, але поки що залишиться на самоізоляції

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Байден здав негативний тест на COVID-19, але поки що залишиться на самоізоляції

Президент США Джо Байден у суботу здав негативний тест на COVID-19, проте незважаючи на це поки що залишиться на самоізоляції, повідомив його лікар Кевін О'Коннор.

"Сьогодні вранці його антигенний тест дав негативний результат", - йдеться у комюніке медика.

"Президент про всяк випадок продовжить дотримуватись суворого режиму самоізоляції. Це триватиме, поки він не здасть другий негативний тест", - додав лікар Байдена.

Минулими вихідними у Байдена було повторно виявлено коронавірус, через 12 днів після того, як це захворювання у нього діагностували вперше.

Лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

Теги: #сша #здоровя #байден

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