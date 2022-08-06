Події

11:48 06.08.2022

У Запоріжжі ракетним ударом пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Степногірську електропідстанція - обладміністрація

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Інфраструктурний об'єкт у Шевченківському районі м. Запоріжжя пошкоджений унаслідок ракетного удару російських окупантів у ніч на суботу.

Як повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації, значних руйнувань унаслідок удару не зафіксовано, постраждалих немає.

Також ворог обстріляв проммайданчик смт Степногірськ Василівського району Запорізької області. Унаслідок удару пошкоджена електропідстанція і у всіх населених пунктах Степногірської об'єднаної територіальної громади відсутнє електропостачання.

До Степногірської ОТГ, крім самого селища, входить ще 7 сіл. Сукупне населення громади – 8 тис. осіб.

 

Теги: #запоріжжя #війна

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