У Запоріжжі ракетним ударом пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Степногірську електропідстанція - обладміністрація

Інфраструктурний об'єкт у Шевченківському районі м. Запоріжжя пошкоджений унаслідок ракетного удару російських окупантів у ніч на суботу.

Як повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації, значних руйнувань унаслідок удару не зафіксовано, постраждалих немає.

Також ворог обстріляв проммайданчик смт Степногірськ Василівського району Запорізької області. Унаслідок удару пошкоджена електропідстанція і у всіх населених пунктах Степногірської об'єднаної територіальної громади відсутнє електропостачання.

До Степногірської ОТГ, крім самого селища, входить ще 7 сіл. Сукупне населення громади – 8 тис. осіб.