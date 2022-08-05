Триває відбудова дамби на р. Ірпінь та відновлення інфраструктури на інших деокупованих територіях - заступник глави ОП

Роботи з відновлення інфраструктурних об'єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій, тривають у звільнених від російської окупації населених пунктах України, зокрема, в Київській області відбудовується пошкоджена дамба на р. Ірпінь, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у п'ятницю.

За його словами, нещодавно відновлена насосна станція вже працює на всю потужність, при цьому вода з будинків мешканців відкачується помповими насосами.

Тимошенко зазначив, що в підтопленому с. Демидів постраждало понад 100 приватних садиб, а Демидіївська сільрада ухвалила рішення про допомогу кожному постраждалому домогосподарству розміром 20 тис. грн.

В області також продовжують діяти програми "Новий дім" і "Відновлення приватних будинків", згідно з якими заплановано збудувати 560 об'єктів, додав заступник глави ОП.

Він також повідомив, що в Сумській області повністю відновлено газопостачання у більше ніж 600 із 1490 населених пунктів. Там тривають ремонтні роботи мереж водопостачання.

Як зазначив Тимошенко, до початку навчального року планується відновити 25 навчальних закладів. Зокрема, у с. В'язове, Перехрестівка, Черничина та Боромля вже підготовлено чотири школи.

Крім того, в обласному центрі відновлено всі приміщення Обласної дитячої клінічної лікарні, триває відновлення Тростянецької міської, Охтирської центральної лікарень, а також Великосамбірської амбулаторії.

Водночас, за словами заступника глави ОП, через обстріли збройними силами РФ зростає кількість пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури в Харківській області: на сьогодні їх кількість сягнула 9,826 тис. об'єктів.