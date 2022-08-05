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12:12 05.08.2022

Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

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Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Влада Китаю впровадила санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань, повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на МЗС КНР.

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що санкції також торкнуться її родичів.

Пелосі відвідала Тайвань цього тижня. На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними" і їх відчують і в США, і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Окрім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, декількох видів риб та інших продуктів харчування.

Теги: #китай #санкції #пелосі

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