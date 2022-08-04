Колишнього нардепа Шепелева засуджено до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство конкурента

Народного депутата України V та VI скликань засуджено до 15 років за позбавлення волі за організацію умисного вбивства голови наглядової ради "АвтоКразБанку", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За навмисне вбивство конкурента колишнього народного депутата України засуджено до 15 років ув'язнення", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі відомства у четвер.

У повідомленні наголошується, що за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора колишнього народного депутата України визнано винним і засуджено за скоєння умисного вбивства (ч.3 ст.27, п.п.6,11,12 ч.2 ст.15 КК України).

"Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього особистого майна, крім житла", - уточнюється у повідомленні.

"Прокурори в суді довели, що народний депутат України V і VI скликань організував умисне вбивство голови наглядової ради "АвтоКразБанку", вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Таким чином, будучи на той час власником закритого акціонерного товариства, народний обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг", - інформують в Офісі генпрокурора.

У повідомленні не названо ім'я колишнього народного депутата, йдеться про Олександра Шепелева.