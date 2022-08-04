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18:37 04.08.2022

В українському офісі Amnesty International заявляють, що не брали участі у підготовці доповіді з обвинуваченнями українських військових - ЗМІ

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В українському офісі Amnesty International заявляють, що не брали участі у підготовці доповіді з обвинуваченнями українських військових - ЗМІ

Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку, повідомила речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва.

"Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи", - сказала Мітєва у коментарі "Громадському".

У пресслужбі організації зазначають, що слід розрізняти воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права (МГП), яким регулюють закони та звичаї війни. Лише тяжкі порушення МГП вважаються воєнними злочинами та вимагають притягнення винних до кримінальної відповідальності.

"Команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International не зафіксувала жодного воєнного злочину українських військових", - наголосили в Amnesty International Україна.

В організації також зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Amnesty International адвокатує питання розслідування Україною та іншими державами воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні.

"Як міжнародна організація Amnesty International займається розслідуванням і документуванням воєнних злочинів усіх сторін, які беруть участь у війні. З 24 лютого дослідники та дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що така заява організації спрямована не на пошук та донесення світу правди, а на створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою, і закликав Amnesty International припинити займатися "створенням фальшивої реальності, в якій всі в чомусь трохи винні".

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо", але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та способу знищення свого авторитету. Він наголосив, що Україна є правовою державою, де всебічно аналізують та дають оцінку подіям на війні, зокрема юридичну.

Теги: #доповідь #пояснення #amnesty_international

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