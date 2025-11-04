Матернова представила Кабміну щорічну доповідь в межах Пакета розширення ЄС 2025 року

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зустрілася з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко і представила Річну доповідь в межах Пакета розширення ЄС 2025 року, яку у вівторок опублікувала Європейська Комісія.

"За останні три роки Україні надана найкраща оцінка прогресу на євроінтеграційному шляху. За таким результатом стоїть послідовна скоординована робота Президента, Парламенту, Уряду, неурядових організацій та усіх залучених команд. Це відображає цивілізаційний вибір наших людей, за який триває боротьба з російським злом", - наголосила Свириденко у повідомленні в телеграм-каналі.

Вона подякувала європейським партнерам за всебічне сприяння та підтримку у впровадженні реформ у цих надзвичайних умовах.