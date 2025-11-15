Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з ключовими керівниками сектору оборони та безпеки, на якій заслухали доповіді ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо ситуації на фронті, планів Росії на найближчі місяці та внутрішньої ситуації в державі-агресорі.

За словами глави держави, керівник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих ділянках фронту, військові приготування РФ та строки, на які розраховує російська армія. Зокрема, Зеленський зазначив, що Росія "провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені".

Учасники наради визначили ключові напрямки оборони України на найближчі тижні та погодили доповнення до плану оборонних заходів на зимовий період. За словами Зеленського, Україна також продовжить застосовувати "далекобійні санкції", над реалізацією яких працюють спеціальні служби та Збройні сили.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко поінформував про політичну ситуацію в Росії, суспільні настрої, ситуацію в оточенні керівництва держави-агресора та економічні умови.

"Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію", - наголосив президент.