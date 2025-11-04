Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський під час наради на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України заслухав доповідь командира Євгена Ласійчука про ситуацію в районі Покровська.

"Війна всюди в Україні, але ви на найважчому й дуже важливому напрямку, на найгарячішому напрямку – на Покровському. Я хочу вам подякувати за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім дуже важливий тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато що вирішується саме в цьому напрямку", – наголосив Зеленський.

Під час наради йшлося про посилення оборони та забезпечення військових усім необхідним. Президент заслухав про стабілізацію лінії оборони та взаємодію із суміжними підрозділами. Також доповідав командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий.

За словами військових, ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську.

Президент подякував захисникам за службу й відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів.