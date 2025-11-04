Інтерфакс-Україна
22:47 04.11.2025

Зеленський заслухав доповідь командувача СБС Бровді

Президент України Володимир Зеленський заслухав на основному командному пункті 414-ї бригади "Птахи Мадяра" доповідь командувача Сил безпілотних авіаційних систем Роберта Бровді, повідомляє пресслужба глави держави.

"Командувач доповів главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС. Вони сьогодні становлять 2% від загальної чисельності Збройних сил України та відповідають за 35% знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей", - йдеться в повідомленні.

Бровді поінформував президента про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку СБС. Пізніше президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення.

Зеленський подякував військовим за захист України та масове знищення ворога.

"Пишаюся тим, що ви робите щоденно. Сили безпілотних систем, ви як командири, особовий склад – це, напевно, одна з головних складових майбутньої армії України. І, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії", – наголосив глава держави.

Президент відзначив захисників державними нагородами. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих захисників і захисниць України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/rozvitok-sil-bezpilotnih-sistem-i-vlasne-virobnictvo-droniv-101161

Теги: #бровді #зеленський #доповідь

