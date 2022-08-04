Події

08:47 04.08.2022

На Одещині викрито начальника митного поста, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів

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На Одещині викрито начальника митного поста, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника митного поста "Рені" Одеської митниці.

"Він вимагав від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, що є критично важливими для нашої держави", - повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що в умовах воєнного стану та блокади портів посадовець встановив таксу на кожну фуру та видачу Сертифікатів про походження товарів із України на кожний автомобіль.

Правоохоронці затримали посадовця на отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тис. грн за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

 

Теги: #митниця #затримання #одещина

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