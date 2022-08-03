Глава МВС: Готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні зараз на рівні 30%

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський оцінює готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні на рівні 30%, на деокупованих територіях і близьких до зони бойових дій рішення будуть ухвалені індивідуально, з урахуванням ситуації.

"За нашими даними, відсоток готовності шкіл близько 30 по Україні. Ми розуміємо, що в частині шкіл навчання не розпочнеться. Насамперед йдеться про ті регіони, де ведуться активні бойові дії – там навчання розпочнеться лише онлайн", - сказав міністр в ефірі українського телемарафону в середу.

Він уточнив, що перш за все йдеться про готовність до навчання офлайн тих шкіл, які знаходяться безпосередньо в містах. "Сільські школи зараз менше готові до початку нового навчального року у контексті готовності саме укриттів", - сказав міністр.

У так званих тилових регіонах країни, за словами Монастирського – Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській областях – триває підготовка шкіл до навчання офлайн, перевіряються укриття та їх оснащення.

"Це можуть бути або відповідним чином обладнані підвали, або перші поверхи шкіл за умови їхнього правильного оснащення", - сказав Монастирський.

Міністр зазначив, що в цих регіонах перебуває велика кількість багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато дітей.

"Співробітники ДСНС вже давно надали рекомендації, конкретні схеми, приклади, як це має виглядати, і сьогодні органи місцевого самоврядування працюють над тим, щоби це можна було забезпечити", - пояснив Монастирський.

Він додав, що до кінця серпня можна буде зробити конкретні висновки щодо готовності шкіл і "розуміти, скільки шкіл точно розпочнуть навчання офлайн".

За словами глави МВС, погана ситуація з укриттям шкіл і забезпеченням можливості безпосереднього навчання дітей у класах на деокупованих територіях і близьких до зони ведення бойових дій.

"Якщо говорити про деокуповані території, то Сумська область сьогодні найгірша у плані підготовки до нового навчального року… Ви знаєте певні виклики у безпеці, зокрема, те, що на кордоні іноді відбуваються зіткнення прикордонників з окупантами. Там індивідуально по кожній школі вирішуватиметься питання готовності розпочати навчання офлайн", - розповів Монастирський.