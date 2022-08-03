Події

15:03 03.08.2022

Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

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Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія – тепер складання теоретичних і практичних іспитів відбуватиметься в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, а не в самих автошколах, повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

"Відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС", - ідеться у повідомленні.

Для практичних занять можна вибрати будь-яку іншу автошколу в бажаному місті. "Після навчання скласти внутрішній практичний іспит й отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне два роки. І знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", - додали в МВС.

 

Теги: #права #мвс #водій

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