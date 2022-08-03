Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

Російські окупаційні війська можуть посилити ракетний обстріл Харкова та районів Харківської області найближчими днями, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Коментуючи повідомлення про можливий повторний наступ ЗС РФ на Харків, Синєгубов запевнив, що робота над посиленням оборони міста не припиняється й у разі спроби наступу ворог зазнає фіаско.

"Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога. Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів - невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед - ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати", - сказав Синєгубов.