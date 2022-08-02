Минулої доби окупанти завдали два ракетні удари по Луганській області

Минулої доби понеділка російські окупанти завдали 2 ракетні удари по населених пунктах Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"За 1 серпня ворогом завдано два потужна ракетні удари - загалом випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах", - написав Гайдай у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Також глава ОВА зазначив, що "сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки".