Події

21:33 01.08.2022

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового, двоє людей загинули, ще двоє – тяжко поранені

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Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового, двоє людей загинули, ще двоє – тяжко поранені

Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області, внаслідок обстрілу загинули 2 особи, ще 2 людей було тяжко поранено, повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком", - розповів Вілкул під час вечірнього брифінгу у понеділок.

Усі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.

 

 

 

Теги: #евакуація #жертви #обстріл

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