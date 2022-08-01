Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового, двоє людей загинули, ще двоє – тяжко поранені

Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області, внаслідок обстрілу загинули 2 особи, ще 2 людей було тяжко поранено, повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком", - розповів Вілкул під час вечірнього брифінгу у понеділок.

Усі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.