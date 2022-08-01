Генпрокурор: Обговорюється питання передачі до МКС кількох справ про військову агресію РФ

Офіс генерального прокурора обговорює питання передачі до Міжнародного кримінального суду (МКС) кількох кримінальних справ, пов'язаних із військовою агресією РФ, повідомив генпрокурор Андрій Костін.

"У нас дуже тісна співпраця. Ми у постійній комунікації з прокурором Міжнародного кримінального суду паном Ханом. Зараз ми обговорюємо питання щодо можливої передачі кількох справ до Міжнародного кримінального суду", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону у понеділок.

Костін наголосив, щойно буде така домовленість, українське суспільство одразу про це дізнається.