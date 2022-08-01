Події

07:31 01.08.2022

МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування південних районів Сербії

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МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування південних районів Сербії

У зв'язку зі зростанням напруги на півдні Сербії, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування цього регіону, у разі потреби звертатися на "гарячу лінію" або переправитися на територію Північної Македонії.

"Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство. Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей", - написав спікер відомства Олег Ніколенко у фейсбуці в неділю.

Ніколенко наголосив, що за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +381631113185.

Крім того, він зазначив, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію можна також звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588.

"У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія", – наголосив Ніколенко.

 

 

 

Теги: #косово #ситуація #сербія

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