1 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 159 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 159 RUSSIAN AGRESSION

1 серпня у світі відзначають День боротьби з раком легені. В Україні – День інкасатора, у Канаді – День Конфедерації, У Канаді – Громадянське свято.

З 1 до 7 серпня, з ініціативи ООН проходить Тиждень грудного вигодовування.

Православна церква вшановує пам'ять святої Мокрини – сестри святителя Василя Великого.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День інкасатора

1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасатори. Цей день було засновано на честь відкриття підрозділу інкасації ще за часів Держбанку СРСР – це сталося 1939 року. Відтоді, з появою такої структури, виникла і професія інкасатора – одна з найнебезпечніших та найвідповідальніших.

Необхідність транспортного перевезення фінансових цінностей з'явилася ще в давні часи, коли в Київській Русі почала розвиватися торгівля. Тоді люди, відповідальні за охорону торговельних караванів, обиралися зі складу князівських дружин. Пізніше з розвитком банківських структур, з'явилася більш вузька спеціалізація, яка згодом стала іменуватися інкасацією. До речі, "інкасація" - це з італійського incassare, що означає "вкладати в ящик".

Згідно зі статистикою, саме інкасатори є найбільш привабливими для злочинців. Останнім часом помітно почастішали випадки нападу на співробітників інкасаторської служби. Незважаючи на це, кількість охочих працювати у цій сфері не зменшується. Це пов'язано з тим, що професія добре оплачується і високо цінується роботодавцями.

День боротьби з раком легень

Щорічно 1 серпня відзначається Всесвітній день боротьби з раком легень. Мета цього Дня – підвищення рівня обізнаності населення про це захворювання, про його вплив на здоров'я людини та суспільства, фактори ризику, способи його виявлення, профілактики та лікування.

Рак легень – збірне поняття, що поєднує різні за походженням, гістологічною структурою, клінічним перебігом та результатами лікування злоякісні епітеліальні пухлини. Виділяють дві основні групи - недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) і дрібноклітинний рак легені (ДРЛ).

Рак легень є одним з найпоширеніших видів злоякісних новоутворень (насамперед, серед чоловіків) і найбільш поширеною причиною смерті від онкологічної патології. Щороку він забирає більше життів, ніж рак молочної залози, рак товстої кишки та рак передміхурової залози разом узяті.

Рак легень є не лише серйозною медичною, а й соціальною проблемою. Тому до цього міжнародного Дня приурочено проведення багатьох освітніх медичних заходів, на яких провідні онкологи діляться новими напрацюваннями в питаннях лікування та профілактики онкозахворювань.

Ще цього дня:

1923 - Раднарком УРСР ухвалив рішення про початок українізації;

1924 - У Буенос-Айресі (Аргентина) засновано Українське товариство "Просвіта".

1936 - Чергові Олімпійські ігри відкрив у Берліні Адольф Гітлер;

1944 - О 17:00 за Варшавським часом почалося повстання у Варшаві;

1977 - У Києві відкрито Центральний будинок художника;

2000 - Моше Кацав став президентом Ізраїлю;

2006 - Московський арбітражний суд оголосив банкрутство ЮКОСу;

2010 - Вченими з Лідського університету відкрито "підводну річку" в Чорному морі.

Церковне свято

У цей день православні вшановують пам'ять преподобної Мокрини Каппадокійської, яка жила в IV столітті н.е.

Ще зовсім юною, Мокрина дала обітницю безшлюбності. Через кілька років, разом із матір'ю, вона прийняла чернечий постриг, і вони оселилися на березі річки Ірис, щоб ніхто їх не відволікав від молитов та праць. За деякий час, почувши про Мокрину та її матір Емілію, до них почали приходити жінки, які бажали присвятити своє життя служінню Богові.

За легендою, коли дівчина захворіла, вона не допустила до себе лікаря, довіривши своє життя Всевишньому. І коли багато жінок вже зневірилися, Мокрина одужала і була винагороджена за силу віри даром творити чудеса, зокрема викликати дощ.

Іменини: Степан, Серафим, Роман, Дмитро, Григорій, Євгенія.