ООН пообіцяла підтримати розслідування подій в Оленівці

Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії в Оленівці, в результаті якого загинули українські військовополонені, повідомляє "Голос Америки".

"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і цілком підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявив Фархан Хак, заступник прессекретаря Генерального секретаря ООН.

Як повідомлялося, 28 липня збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.