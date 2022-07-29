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18:55 29.07.2022

Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

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Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

Вибухи в колонії у тимчасово окупованій Оленівці, внаслідок яких загинули українські військові, котрих тримали в полоні у російської армії на території зазначеної установи, – це свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ, вважають у Генштабі ЗСУ.

"28 липня, на тимчасово окупований території Донецької області, у колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено – кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що вибухи сталися на території промзони, у новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для тримання полонених, виведених із "Азовсталі". Облаштування зазначеної будівлі завершилося два дні тому, після чого до неї перевели частину утримуваних українських захисників.

"Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За інформацією ГУР Міністерства оборони України, його здійснено руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що головна мета зазначеного теракту – це приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

"Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених", - підсумували в Генштабі.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області. Водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Пізніше патронатна служба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель полонених бійців підрозділу, які перебували в колонії у тимчасово окупованій Оленівці.

Теги: #зсу #реакція #оленівка

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