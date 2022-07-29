Метою російського обстрілу Оленівки є зрив домовленостей щодо обміну полонених - Подоляк

Метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну і спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мета "оленівського злочину" - приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України і (в цьому випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів", - написав Подоляк у телеграмі.

Радник голови ОП зазначає, що удар був ретельно спланований, на що, за його словами, вказують масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів, а також відсутність в Оленівці оперативних військових цілей для української армії.

"Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation (операція під фальшивим прапором - ІФ)", - написав він.

Подоляк також зазначив, що це "цинічне та продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян розслідуватимуть Офіс генерального прокурора та міжнародні слідчі групи", особи загиблих встановлюватиме українська розвідка та спецслужби.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.