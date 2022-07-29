Патронатна служба "Азову" підтверджує загибель своїх полонених бійців унаслідок удару окупантів по колонії в окупованій Оленівці

Патронатна служба полку "Азов" підтверджує інформацію про загибель своїх полонених бійців, які перебували в колонії у тимчасово окупованій Оленівці, яку обстріляли росіяни в п'ятницю.

"З глибоким сумом змушені підтвердити інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені полку "Азов". Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний комітет Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні патронатної служби "Янголи Азову", оприлюдненому у телеграмі.

У ньому наголошується, що будь-яка інформація з цього приводу, яка нині з'являється у російських каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти "Азова" та українського суспільства.

"Тому закликаємо дочекатися перевірених даних. Патронатна служба оперативно інформуватиме рідних про ситуацію. Ніхто не буде обділений увагою і допомогою", - підсумували у службі.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.