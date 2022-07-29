Північна Македонія передала Україні танки Т-72 - ЗМІ

Влада Північної Македонії подарувала Україні танки Т-72, підтвердило Міністерство оборони країни після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри колони військової техніки, повідомляє rts.rs.

"У четвер колона македонських танків попрямувала до України, підтвердило Міноборони, заявивши, що це танки "третього покоління" з батальйону, який незабаром буде розформований. На кадрах видно декілька танковозів із критими брезентом машинами, але в Міноборони не уточнили, скільки танків прямує до України", - йдеться у статті на сайті rts.rs.

Зазначається, що на озброєнні македонської армії є 31 машина цього типу, танки були поставлені владі Скоп'є Росією у 2000 році.

"По суті, Міноборони Македонії пояснило рішення про безоплатну передачу Україні танків оцінкою того, що ці машини за декілька років стануть неконкурентоспроможними, а також тим, що незабаром вони будуть замінені сучасними", - зазначається у статті.