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13:25 29.07.2022

Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування - Зеленський

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Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до експорту українського зерна, Україна чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування.

"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що для України важливо залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. "Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших державах, ми даємо їм змогу вижити", - зазначив президент.

Як повідомлялося, 29 липня посли країн "Великої сімки" в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску зернового коридору.

Під егідою ООН Україна і Туреччина 22 липня підписали в Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН і Туреччини в "зерновому" договорі. Генсек ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання в Стамбулі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2707

Теги: #зерно #зеленський

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