Події

09:32 29.07.2022

Після ракетного удару по Кропивницькому 10 поранених перебувають у тяжкому стані – голова ОВА

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За ранковою інформацією медиків, унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому один госпіталізований перебуває у дуже тяжкому стані, дев’ятеро – у тяжкому, повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Щодо вчорашніх прильотів двох "Калібрів". За ранковою інформацією медиків, із 25 госпіталізованих один залишається у дуже тяжкому стані, дев’ять – у тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості. Усі стабілізовані. Під постійним наглядом медиків. Будемо сподіватися, що з ними все буде добре", - написав він у телеграм-каналі.

У четвер голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.

Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".

 

Теги: #війна #обстріл #кропивницький

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