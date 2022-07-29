Після ракетного удару по Кропивницькому 10 поранених перебувають у тяжкому стані – голова ОВА

За ранковою інформацією медиків, унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому один госпіталізований перебуває у дуже тяжкому стані, дев’ятеро – у тяжкому, повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Щодо вчорашніх прильотів двох "Калібрів". За ранковою інформацією медиків, із 25 госпіталізованих один залишається у дуже тяжкому стані, дев’ять – у тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості. Усі стабілізовані. Під постійним наглядом медиків. Будемо сподіватися, що з ними все буде добре", - написав він у телеграм-каналі.

У четвер голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.

Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".