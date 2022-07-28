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17:41 28.07.2022

Екснардепу Мартиненку висунули нову підозру в отриманні EUR311,6 тис. хабара від чеської Skoda

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Екснардепу Мартиненку висунули нову підозру в отриманні EUR311,6 тис. хабара від чеської Skoda

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому народному депутату України, ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

"Посадовець одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у EUR311,6 тис. за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому - легалізували", - повідомляється у телеграм-каналі НАБУ у четвер.

Ім'я екснардепа у повідомленні не зазначається. Поінформоване джерело підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про народного депутата Верховної Ради III-VII скликань (1998-2015 роки) Миколу Мартиненка, який у 2012-2015 роках очолював парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Екснардепа обвинувачують в іншій справі, розслідуваній НАБУ та САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів із держпідприємств "СхідГЗК" та "Енергоатом". Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол. США", - розповіли також у НАБУ.

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього нардепа Мартиненка та низки інших осіб у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") та "Енергоатом". Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Їм інкримінується заволодіння коштами "Енергоатому" при підписанні та виконанні контрактів із постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, підписанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн. Вони також обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного підписання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1093

Теги: #набу #мартиненко #сап

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