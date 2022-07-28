Події

12:18 28.07.2022

РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

1 хв читати
РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

У четвер уранці РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області, одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Сьогодні близько 5:00 противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютежі Київської області. Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар'єром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря, з району мису Фіолент", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Окрім того, РФ обстріляла Гончарівське на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі ЗСУ.

"Щодо Чернігівської області. З 5:25 до 6:30 по населеному пункту Гончарівському Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню - близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Наразі встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються", - зазначив Громов.

Теги: #війна #зсу #втрати #обстріли #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 28.07.2022
Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

13:56 28.07.2022
Для участі в бойових діях в Україні РФ залучає сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію, - Маляр

Для участі в бойових діях в Україні РФ залучає сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію, - Маляр

13:43 28.07.2022
Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

13:38 28.07.2022
Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

12:53 28.07.2022
Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

12:15 28.07.2022
У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА

У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА

09:54 28.07.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

09:46 28.07.2022
РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

08:40 28.07.2022
У результаті нічних ракетних ударів у Харкові частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

У результаті нічних ракетних ударів у Харкові частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

08:24 28.07.2022
На Донеччині окупанти вбили п’ять мирних жителів і поранили ще восьмеро людей

На Донеччині окупанти вбили п’ять мирних жителів і поранили ще восьмеро людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

ОСТАННЄ

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

В Україні запустили інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності - Мінкультури

Зеленський представив генерального прокурора Андрія Костіна колективу прокуратури

Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

Україна та Словенія посилять співпрацю у сфері кіберзахисту

Президент України призначив Андрія Костіна генпрокурором – указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА