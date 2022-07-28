РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

У четвер уранці РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області, одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Сьогодні близько 5:00 противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютежі Київської області. Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар'єром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря, з району мису Фіолент", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Окрім того, РФ обстріляла Гончарівське на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі ЗСУ.

"Щодо Чернігівської області. З 5:25 до 6:30 по населеному пункту Гончарівському Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню - близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Наразі встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються", - зазначив Громов.